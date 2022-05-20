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https://1prime.ru/Financial_market/20220520/836941235.html
Российский рынок акций растет в начале дня
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Российский рынок акций на открытии торгов в пятницу демонстрирует небольшой рост на 0,26% по индексу Мосбиржи и также растет на 0,7% по долларовому индексу РТС, следует из данных... ПРАЙМ, 20.05.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций на открытии торгов в пятницу демонстрирует небольшой рост на 0,26% по индексу Мосбиржи и также растет на 0,7% по долларовому индексу РТС, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.05 повышается на 0,26% — до 2443,85 пункта, индекс РТС — на 0,7%, до 1254,66 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 46 копеек и опускается до 61,46 рубля, курс евро теряет 15 копеек и снижается до 64,28 рубля.