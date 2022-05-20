МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций на открытии торгов в пятницу демонстрирует небольшой рост на 0,26% по индексу Мосбиржи и также растет на 0,7% по долларовому индексу РТС, следует из данных торговой площадки. Рубль укрепляется в начале торгов

Индекс Мосбиржи к 10.05 повышается на 0,26% — до 2443,85 пункта, индекс РТС — на 0,7%, до 1254,66 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 46 копеек и опускается до 61,46 рубля, курс евро теряет 15 копеек и снижается до 64,28 рубля.