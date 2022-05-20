МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС подскакивал более чем на 6% на фоне укрепления рубля, поднимаясь выше 1300 пунктов, впервые с 21 февраля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара рухнул ниже 58 рублей

Долларовый индекс РТС к 11.21 мск растет на 5% — до 1307,66 пункта, в пике подскакивал на 6,29% — до 1324,32 пункта. Индекс Мосбиржи теряет 1,38% и снижается до 2403,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" теряет 3,95 рубля и понижается до 57,94 рубля. Ранее курс доллара достигал отметки 57,1 рубля. Курс евро снижается на 4,15 рубля, до 60,82 рубля, перед этим опускался до 59,05 рубля.