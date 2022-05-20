МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут на всплеске оптимизма после решения центробанка Китая о ключевых ставках для кредитования, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы растут вслед за азиатскими рынками

По состоянию на 14.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,85%, до 31467 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,31%, до 12036,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1%, до 3936,75 пункта.

Мировые рынки накрыла волна оптимизма после того, как центробанк Китая понизил пятилетнюю ставку LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, до 4,45% с 4,6% месяцем ранее. Инвесторы полагают, что смягчение монетарной политики поддержит экономику, пострадавшую от распространения коронавируса.

При этом аналитики полагают, что риски сохраняются, поэтому стоит подождать большего количества статданных, чтобы убедиться в перспективах экономического развития.

"Сейчас у нас есть опасения за рост, исходящие из Китая и жесткой монетарной политикой в США. Таким образом, сегодня утром действия Китая помогли настроениям. Но нам все еще нужно собрать побольше доказательств, чтобы убедить рынки в том, что мягкая посадка возможна", — прокомментировал стратег Pictet Asset Management Арун Сай (Arun Sai) газете Wall Street Journal.