МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут на всплеске оптимизма после решения центробанка Китая о ключевых ставках для кредитования, свидетельствуют данные торгов.

Биржи Европы

Фондовые индексы Европы растут вслед за азиатскими рынками

По состоянию на 14.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,85%, до 31467 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,31%, до 12036,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1%, до 3936,75 пункта.

Мировые рынки накрыла волна оптимизма после того, как центробанк Китая понизил пятилетнюю ставку LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, до 4,45% с 4,6% месяцем ранее. Инвесторы полагают, что смягчение монетарной политики поддержит экономику, пострадавшую от распространения коронавируса.

При этом аналитики полагают, что риски сохраняются, поэтому стоит подождать большего количества статданных, чтобы убедиться в перспективах экономического развития.

"Сейчас у нас есть опасения за рост, исходящие из Китая и жесткой монетарной политикой в США. Таким образом, сегодня утром действия Китая помогли настроениям. Но нам все еще нужно собрать побольше доказательств, чтобы убедить рынки в том, что мягкая посадка возможна", — прокомментировал стратег Pictet Asset Management Арун Сай (Arun Sai) газете Wall Street Journal.