МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций теряет 2,6% в ходе торгов в пятницу, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.58 мск опускается на 2,61%, до 2372,86 пункта. Рублёвый индекс РТС при этом растёт на 2,4%, до 1276,3 пункта, а ранее в пятницу — подскакивал на 6,29%, до 1323,85 пункта, впервые с 21 февраля.

Курс доллара расчётами "завтра" падает на 3,17 рубля, до 58,71 рубля, курс евро — на 4,16 рубля, до 60,24 рубля.

"Торговые объемы относительно низкие. Порой отыгрывается ситуация на зарубежных площадках, но в основном динамика отечественных биржевых активов остается независимой от внешних трендов", — считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс".

В целом же на российском рынке продолжают отыгрываться дивидендные истории и корпоративные отчетности, и в ожидании решений относительно дивидендов или результатов деятельности компаний, а также по факту выхода таких новостей котировки совершают резкие движения, добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения котировок — акции Сбербанка (-1,34%), "Газпрома" (-1,52%), "Норникеля" (-2,54%), "Лукойла" (-2,36%), ПИКа (-3,94%), "Фосагро" (-4,62%), "Новатэка" (-1,42%), расписки TCS Group (-2,17%) и префы "Сургутнефтегаза" (-1,77%). Аналитик объяснил, почему доллар и евро внезапно рухнули

При этом, например, акции "Русснефти" дорожают на 1,88%, "Интер РАО" — на 0,6%, НКХП — на 9,29%, а расписки Qiwi — на 15,89%.

"Акции Qiwi продолжают дорожать на фоне программы обратного выкупа и в ожидании финансовой отчетности, которая выйдет в понедельник 23 мая. Инвесторы полагают, что показатели компании могут улучшиться, поскольку ряду клиентов банков пришлось в марте воспользоваться сервисами эмитента на фоне перебоев в деятельности финансово-кредитных организаций", — уточняют аналитики компании "Фридом финанс".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ващенко пока рекомендует воздерживаться от поиска долгосрочных точек входа. "Также советуем ограничиться операциями с бумагами первого-второго эшелона и не удерживать длинные позиции более двух-трех дней. Есть смысл отыгрывать новости, ожидания, технические факторы и сильные движения на рынке", — советует эксперт. Рубль продолжает укрепляться: евро и доллар в аутсайдерах

"Индекс Московской биржи нарисовал себе определённую поддержку, и если в самое ближайшее время он не выйдет на уровни выше торгового диапазона 2500-2600 пунктов, то ему будет грозить "вторая нога" отрицательного движения", — считает Роман Блинов из ИК "Русс-инвест".

Эксперт добавляет, что эта "вторая нога" может в теории привести индекс Московской биржи даже на уровни близкие к 2000 пунктов или ниже, и вот оттуда уже, возможно, он начнёт своё движение в сторону ориентира на уровне в 3000-3400 пунктов.