МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рубль вырос в пятницу к доллару — до уровня 60,23 рубля, евро упал до 62,8 рубля на фоне ощутимого увеличения объема торгов, в ходе торгов рубль обновил многолетние максимумы, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снизился на фоне глобального фондового негатива

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,67 рубля, до 60,23 рубля, евро — на 1,6 рубля, до 62,8 рубля.

В ходе торгов пятницы доллар падал до 57,08 рубля — к минимуму с марта 2018 года, евро — до 59,02 рубля — с июня 2015 года.

За рабочую неделю доллар подешевел на 4,32 рубля, евро — на 4,35 рубля.

Объем торгов валютой США валютой расчетами "завтра" составил рекордные с начала марта 3,2 миллиарда долларов, европейской (как и в четверг) — около 1,7 миллиарда евро против нескольких сот миллионов в предыдущие дни.