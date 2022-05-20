МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рубль вырос в пятницу к доллару — до уровня 60,23 рубля, евро упал до 62,8 рубля на фоне ощутимого увеличения объема торгов, в ходе торгов рубль обновил многолетние максимумы, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,67 рубля, до 60,23 рубля, евро — на 1,6 рубля, до 62,8 рубля.
В ходе торгов пятницы доллар падал до 57,08 рубля — к минимуму с марта 2018 года, евро — до 59,02 рубля — с июня 2015 года.
За рабочую неделю доллар подешевел на 4,32 рубля, евро — на 4,35 рубля.
Объем торгов валютой США валютой расчетами "завтра" составил рекордные с начала марта 3,2 миллиарда долларов, европейской (как и в четверг) — около 1,7 миллиарда евро против нескольких сот миллионов в предыдущие дни.