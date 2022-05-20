МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу завершили торги коррекционным ростом после падения предыдущих двух дней, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы растут вслед за азиатскими рынками

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,19% — до 7389,98 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 6285,24 пункта, немецкий DAX — на 0,72%, до 13981,91 пункта.

Европейские биржи закрывались в минусе предыдущие два дня торгов, потеряв за оба дня в среднем 2,5%. На торги влияли как корпоративные новости, так и уход трейдеров от риска из-за обеспокоенности по поводу перспектив восстановления экономики.

В ходе коррекционного восстановления рынкам добавили оптимизма новости из Китая. Ранее центробанк КНР понизил пятилетнюю ставку LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, до 4,45% с 4,6% месяцем ранее.

"Рынкам нужно было оправдание для роста, и снижение ставки Китая дало повод", — цитирует аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp) агентство Франс Пресс.