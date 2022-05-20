Основные европейские фондовые индексы завершили торги пятницы коррекционным ростом
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу завершили торги коррекционным ростом после падения предыдущих двух дней, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,19% — до 7389,98 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 6285,24 пункта, немецкий DAX — на 0,72%, до 13981,91 пункта.
Европейские биржи закрывались в минусе предыдущие два дня торгов, потеряв за оба дня в среднем 2,5%. На торги влияли как корпоративные новости, так и уход трейдеров от риска из-за обеспокоенности по поводу перспектив восстановления экономики.
В ходе коррекционного восстановления рынкам добавили оптимизма новости из Китая. Ранее центробанк КНР понизил пятилетнюю ставку LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, до 4,45% с 4,6% месяцем ранее.
"Рынкам нужно было оправдание для роста, и снижение ставки Китая дало повод", — цитирует аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp) агентство Франс Пресс.
https://1prime.ru/Financial_market/20220520/836948336.html