МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы перешли к снижению, инвесторы пытаются уйти от риска на сохранении глобальной неопределенности, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы растут в рамках коррекции

По состоянию на 19.23 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 1,15%, до 30892,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,89%, до 11742,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,35%, до 3849 пунктов.

Ранее вечером индексы росли примерно на 0,5-1% на фоне позитивных настроений, вызванных решением центробанка Китая понизить пятилетнюю ставку LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, до 4,45% с 4,6% месяцем ранее. Трейдеры считают, что смягчение монетарной политики может поддержать экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса.

Позже индексы все же перешли к снижению на фоне опасений в свете глобальной неопределенности. Так, инвесторы пытаются оценить, как высокая инфляция влияет на бизнес и потребителей. Также инвесторы обеспокоены планом Федеральной резервной системы США по агрессивному повышению процентной ставки и тем, действительно ли это поможет смягчить влияние инфляции или, напротив, слишком сильно ограничит рост и приведет экономику к рецессии.