МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился по основным биржевым индексам на фоне ощутимого ослабления доллара против рубля, свидетельствуют данные биржи. Российский рынок акций падает на низких торговых оборотах

Ухудшение вечером внешнего фона и новости о разрешении коротких продаж оказали давление на котировки российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 2,6%, до 2373,26 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,47%, до 1239,83 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 1,6 рубля до 60,31 рубля.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,85%, РТС (благодаря сильному падению доллара к рублю) подскочил на 9,5%.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский рынок акций в пятницу демонстрировал понижательную динамику. Давление исходило от разворота зарубежных площадок вниз, от санкций Канады против 14 физических лиц и запрета на экспорт компьютерной техники и предметов роскоши в РФ. Наконец, сказались новости о скором возвращении на рынок возможности "коротких" продаж, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Банк России отменяет запрет для физлиц на короткие продажи на бирже и запрет на покупку валюты на заемные средства ("с плечом").

Рынок нефти притормозил в росте и вечером терял 0,5% до 111,5 доллара за баррель сорта Brent. На нефтяном рынке в пятницу наблюдается неоднозначная динамика цен.

С одной стороны, инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг коронавирусных ограничений в Шанхае. Несмотря на стремление властей снять ограничения с 1 июня, всплеск заболеваний в других городах снижает спрос на топливо. С другой стороны, рынки следят за ситуацией с нефтяным эмбарго ЕС в отношении России.

В лидерах падения цены оказались бумаги "Фосагро" (-6,1%), ПИКа (-4,7%), "Магнита" (-5,4%), ЦИАНа (-5,9%), "Алросы" (-4,2%).

Выросли расписки Qiwi (+19,7%) – на фоне новостей о buy back, префы "Транснефти" (+2%), "Татнефти" (+0,8%).

ПРОГНОЗЫ

Характер завершения недели на фондовых рынках предвещает развитие продаж как на биржах РФ, так и на зарубежных площадках в ближайшие сессии под воздействием страхов наступления мировой рецессии, считает Кожухова из ИК "Велес капитал".

В начале будущей недели штурм уровней 2460-2500 пунктов по индексу Мосбиржи может возобновиться, рассчитывает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В фокусе внимания останутся геополитика, сырьевые цены, сигналы регуляторов, дивидендные новости и курсовая динамика рубля. По нашим оценкам, 23 мая индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2325-2475 пунктов", — добавляет он.