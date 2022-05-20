МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения российского рынка акций и стабилизации курса рубля к доллару, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Кабмин России рекомендует Сбербанку не выплачивать дивиденды за 2021 год

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи и РТС на следующей неделе вырастут на 3,6% до 2459 пункта и на 3,5% до 1284 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent останется около 112,7 доллара за баррель, курс евро на форексе – около 1,05 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара останется около 60,2 рубля, евро поднимется на 60 копеек до 63,4 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В пользу новой волны ухудшения настроений на мировых рынках в самой концовке мая выступает и большой объем важной экономической информации, способной преподнести негативный сюрприз, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"В первую очередь, это публикация протоколов с последнего заседания ФРС, способных ухудшить ожидания по темпам повышения ключевой ставки в Америке. Кроме того, на следующей неделе выйдут предварительные PMI по Европе и США, которые прояснят ситуацию с деловой активностью в этих странах, а также данные по доходам и расходам американцев, интересные с точки зрения оценки состояния потребительской активности в стране в условиях высокой инфляции", — говорит аналитик.

Но развивающиеся рынки, учитывая перспективу оживления экономической активности в КНР и высокие цены на сырье, вполне могут выглядеть лучше развитых, не исключает он.

Владимир Евстифеев из банка "Зенит" считает, что слабая экономическая статистика по Китаю за апрель подтвердила, что эпидемия в стране по-прежнему оказывает влияние на деловую и потребительскую активность. Понижение долгосрочной процентной ставки в Китае и возможное смягчение эпидемиологических ограничений может нивелировать текущие риски, добавляет эксперт.

Андрей Манько из РИА Рейтинга полагает, что нефтяные котировки на предстоящей неделе, скорее всего, не претерпят сильных изменений. При этом в отдельные сессии цена может доходить до 115 долларов за баррель, однако закрепиться выше этого уровня по итогам недели, скорее всего, не удастся, считает он.

А Локтюхов считает, что дисбалансы в поставках и достаточно острый дефицит нефтепродуктов в условиях приближающегося автомобильного сезона в США дают основания ожидать поднятия стоимости нефти марки Brent к району 120 долларов за баррель — к максимумам с конца марта.

"С фундаментальной точки зрения поддержку котировкам продолжают обеспечивать страхи более ограниченного предложения, а также восстановления спроса в Китае по мере снятия ограничительных мер. Негативными факторами, в то же время, могли бы стать новости о потенциальном увеличении мирового предложения (в частности, на этой неделе говорилось о перспективе снятия нефтяных санкций с Венесуэлы) или ослаблении спроса из-за рисков глобальной рецессии", — добавляет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"В ближайшее время инвесторы могут реагировать на некоторые заявления относительно текущей ситуации и прогнозов развития событий в мировой экономике и торговле от участников Международного экономического форума в Давосе, который стартует 22 мая и продлится до 26 числа", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Что касается рынка акций, то в условиях, когда крупнейшие эмитенты не публикуют отчетность за первый квартал 2022 года, серьезных драйверов к росту индексы пока не имеют, считает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

Рост индекса Мосбиржи сдерживается невнятным внешним фоном и продолжающим поступательно крепнуть рублем, указывает Локтюхов.

"Так как на следующей неделе выплата налогов, курс доллара может остаться в диапазоне 55-60 рублей, причем попытаться и пойти ниже. В таких условиях ждать активизации спроса на российские "голубые фишки", основные представители которого ориентированы на экспорт, сложно. Впрочем, и для массовых продаж мы также весомых доводов не видим", — добавляет он.

"Заметное укрепление рубля почти не повлияет на индекс Мосбиржи, который, скорее всего, продолжит находиться вблизи уровня 2500 пунктов, при этом индекс РТС будет в районе 1300 пунктов", — прогнозирует Манько.

Бахтин отмечает, что в конце весны-начале лета рынок может получать подпитку ликвидности со стороны тех, кто в конце февраля-начале марта, в начале вынужденной паузы на фондовом рынке, размещал средства на короткие депозиты под высокие проценты. Сейчас ставки по вкладам стали ощутимо ниже, а одним из немногих эффективных инструментов для того, чтобы уберечь деньги от инфляции, остаются акции, указывает он.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

В начале следующей недели давление на иностранные валюты сохранится, затем возможна их небольшая повышательная коррекция: Минпромторг анонсировал грядущие поставки по параллельному импорту, для оплаты которых импортерам понадобится валюта, рассуждает Вайсберг.

Уровнем поддержки по доллару на следующей неделе может стать значение в 57 рублей, что является локальным минимумом с начала 2018 года, оценивает Манько. Однако по окончанию налоговых выплат (в конце мая), курс, скорее всего, устремится к уровню 60 рублей за доллар, добавляет он.

Хотелось бы обратить внимание на пару евро-рубль, отмечает Локтюхов. "Увеличение объемов продаж евро в рамках рублевой системы оплаты поставок газа в Европу уже начинает приводит к интересному, хотя и ожидаемому феномену: курс евро на Мосбирже ощутимо отклоняется (ниже) от курса на форексе. Это, как мы надеемся, будет способствовать активизации покупок евро со стороны импортеров и физлиц", — добавляет он.

Наблюдающийся дисбаланс на валютном рынке несет риски с точки зрения доходов экспортеров и наполняемости госбюджета, считает Бахтин.

"Однако ЦБ может не спешить с действиями, рассматривая на текущем этапе крепкий рубль как инструмент охлаждения инфляции и поддержки импорта. Стабильное снижение инфляции позволит регулятору более уверенно снижать ключевую ставку, что в конечном счете нацелено на оживление экономической активности, сокращение стоимости кредитования, а это уже позитивно для рынка акций. При этом, вероятнее всего, меры валютного контроля продолжат ослабляться поэтапно во избежание резких девальвационных витков", — резюмирует он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Локтюхов считает, что отдельные бумаги, поддержанные дивидендными ожиданиями, могут вполне, как и акции МТС на этой неделе, "выстрелить". Так, в частности, он ждет позитивных дивидендных новостей от "Газпрома" и "Роснефти".

"Динамика на внешних площадках оказывает слабое влияние на ход торгов в России, а на локальном рынке в центре внимания мало событий. О дивидендах могут объявить "Газпром" и "Татнефть", причем доходность дивидендов газового гиганта может превысить 10%", — говорит Ващенко.

Лидерами роста могут стать акции "Газпрома", "Лукойла", "Новатэка", а продолжить снижение могут акции "Полюса" и Polymetal, добавляет он.

Несколько лучше рынка при этом будут бумаги компаний сырьевого сектора, а хуже бумаги – финансового сектора, полагает Манько.

Бахтин отмечает, что финзультаты за первый квартал на предстоящей неделе опубликуют Qiwi (23 мая), OZON (25 мая).

"В четверг, 26 мая, внимание инвесторов будет приковано к заседанию совета директоров "Газпрома". В повестке вопрос дивидендов за 2021 год. Позитивные новости могут сдвинуть вверх котировки акций, а учитывая вес этой голубой фишки в индексе, ее рост может значимо отразиться и на общей динамике отечественного рынка", — говорит аналитик.