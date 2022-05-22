МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Сайт РИА Новости написал, что кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с телеканалом "Москва 24" заявил, что в данный момент самой выгодной валютой для россиян стал рубль.. Азиатские страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с Россией в Арктике

Он отметил, что в сложившейся ситуации нет смысла вкладываться в другую валюту. По его словам, эти действия были логичны в период нестабильности рубля, но сейчас все изменилось.

"Теперь эти времена прошли, а раз эти времена прошли, значит, нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту в целях сохранения своих сбережений и тем более — их приумножения. Сейчас стабильность показывает рубль. Не говоря уже о том, что банки — самый доступный и понятный инструмент, предлагают вполне приемлемую доходность по этим активам", — объяснил Беляев.

Аналитик добавил, что считает покупку иностранной валюты логичной лишь на время отдыха за рубежом.