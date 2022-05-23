МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром снижается на некотором оживлении аппетита к риску на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть растут на повышении спроса

По состоянию на 7.55 мск курс евро к доллару растет до 1,0591 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,056 доллара. Курс доллара к иене опускается до 127,4 иены со 127,85 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,45%, до 102,69 пункта.

Большинство азиатских валют укрепились к доллару США на утренней азиатской сессии на фоне значительного роста американских фондовых фьючерсов, сигнализирующего о возвращении аппетита к риску.

Однако, по мнению экспертов, рисковые настроения на рынках сохранятся ненадолго. "Общий настрой, вероятно, останется осторожным из-за опасений рецессии, инфляционных рисков и ужесточения денежно-кредитной политики по всему миру", — отмечают аналитики Commerzbank в исследовательском отчете.

В четверг ожидается публикация второй оценки ВВП США за первый квартал. Аналитики ожидают снижения показателя на 1,4% в пересчете на год.