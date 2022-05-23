МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Цена меди в понедельник почти не меняется под влиянием ряда разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет на росте аппетита к риску

По состоянию на 8.18 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,03%, до 4,3057 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,07% — до 9422 доллара, алюминия — на 1,36%, до 2946 доллара, цинка — снизилась на 0,2%, до 3707 доллара.

С одной стороны, поддержку сырьевым товарам оказывает удешевление американской валюты. Индекс доллара снижается на 0,43% — до 102,71.

С другой стороны, инвесторов тревожит ситуация с коронавирусом в Китае, крупнейшем мировом потребителе меди. В связи со вспышкой заболеваемости в Шанхае действует ряд ограничительных мер. На прошлой неделе Шанхай заявил о намерении снять ограничения с 1 июня. Однако в других городах Китая, например, в Пекине, выявлен рекордный всплеск заражений.