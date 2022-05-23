МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рубль укрепляется к основным инвалютам и прибавляет более 1 рубля: доллар опустился ниже 59 рублей, евро — торгуется около 61,7 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 1,51 рубля, до 58,72 рубля, евро — на 1,33 рубля, до 61,47 рубля. При этом минутами ранее доллар опускался до 58,6 рубля, евро — до 60,75 рубля.