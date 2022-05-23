МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций понижается на 2,02% по индексу Мосбиржи и растёт на 2,67% по долларовому индексу РТС за счёт уверенного укрепления рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев опрошенных экспертов. Эксперт рассказал, что будет с долларом в эпоху "третьей формы валюты"

Индекс Мосбиржи к 15.12 мск уменьшается на 2,02% — до 2326,9 пункта, индекс РТС растёт на 2,67%, до 1273,52 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" теряет 2,7 рубля и опускается до 57,54 рубля, курс евро — на 3,6 рубля, до 59,2 рубля.

"На российском рынке продолжают отыгрываться отдельные корпоративные истории, в основном связанные с выплатой дивидендов. В целом он остается под сильным воздействием валютного фактора, тем более что дорогой рубль все больше беспокоит инвесторов с точки зрения снижения доходов госбюджета и экспортеров", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций".

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" отмечает, что российский рынок остается под давлением возможных санкций и перспективы возобновления коротких продаж, хотя страны ЕС столкнулись со сложностями при вводе очередных экономических ограничений. Инвесторы в РФ находят позитив в дивидендных историях и обратных выкупах бумаг, добавляет она.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах падения акции Сбербанка (-1,26%), "Лукойла" (-3,79%), "Роснефти" (-3,63%), "Норникеля" (-1,99%), ММК (-5,14%), "Татнефти" (-3,76%) и "М.Видео" (-6,5%).

Виктор Тунёв из УК "Ингосстрах-Инвестиции" поясняет, что текущий курс окажет существенное влияние на результаты экспортеров. "Именно они сильнее всего пострадали на рынке за последнее время. Поскольку экспортеры сейчас составляют основу российских индексов, рынок в целом тоже снижается", — отмечает он.

В лидерах роста акции "Газпрома" (+0,48%), ПИК (+1,52%) и расписки Qiwi (+6,61%).

Аналитики из "Фридом Финанс" отмечают, что на российских биржевых площадках сегодня снова в лидерах роста акции Qiwi в преддверии публикации отчетности за первый квартал 2022 года.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Мы ожидаем перетока части средств из депозитов – после завершения срока вкладов, открытых под высокие ставки. Кроме того, на рынок начнут поступать начисленные дивиденды. Важное значение будет иметь решение относительно выплаты дивидендов по акциям "Газпрома" на этой неделе", — отмечает Виктор Тунёв из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

"Завтра индекс Мосбиржи, по нашему мнению, будет двигаться в коридоре 2300–2400 пунктов", — прогнозируют аналитики из "Фридом Финанс".