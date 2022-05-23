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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220523/836962094.html
Курс евро рекордно упал до 59 рублей
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https://россиясегодня.рф
. Рубль в понедельник усиливает рост: евро впервые с июня 2015 года тестирует круглый уровень 59 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 23.05.2022
валюта, рынки, новости, курс евро, курс доллара, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рубль в понедельник усиливает рост: евро впервые с июня 2015 года тестирует круглый уровень 59 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.29 мск падал на 2,75 рубля, до 57,48 рубля, курс евро — на 3,99 рубля, до 58,81 рубля, следует из данных Московской биржи.