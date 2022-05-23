МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рубль в понедельник усиливает рост: евро впервые с июня 2015 года тестирует круглый уровень 59 рублей, следует из данных Московской биржи. В США предрекли неустойчивость евро в 2023 году

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.29 мск падал на 2,75 рубля, до 57,48 рубля, курс евро — на 3,99 рубля, до 58,81 рубля, следует из данных Московской биржи.