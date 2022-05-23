МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рубль в понедельник продолжает уверенно расти против доллара и евро, обновляя максимумы за несколько лет к европейской валюте. Курс евро рекордно упал до 59 рублей

Пик налоговых платежей мая, приходящийся на эту неделю, оказывает дополнительную поддержку курсу рубля и увеличивает объемы торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.52 мск падал на 2,83 рубля, до 57,4 рубля, евро — на 3,9 рубля, до 58,9 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом отметку в 59 рублей евро последний раз тестировал в июне 2015 года.

Объем торгов валютой США расчетами "завтра" составляет уже более 2,3 миллиарда долларов, европейской – 2,3 миллиарда евро.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЛЛИ

На российском валютном рынке в понедельник продолжается уверенное укрепление рубля к доллару и евро. Приближение пика налогового периода (25 мая), приходящегося на начавшуюся неделю, по традиции увеличивает предложение валюты, поскольку требует от игроков аккумулирования рублевой ликвидности, что становится сложным в условиях упавшего курса инвалют. В мае ожидается перечисление в бюджет в сумме около 2,6 триллиона рублей.

Игроки рынка обратили внимание на заявление зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина о том, что Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года благодаря существенному замедлению инфляции.

Также регулятор опроверг информацию о возобновлении покупок валюты через посредников для удержания рубля от неконтролируемого укрепления — это поддержало курс рубля. Ранее в СМИ со ссылкой на источники появились сообщения о таких действиях Центробанка.

В целом же доллар падает к рублю на 4,7%, евро — на 6,2%. Рублевая цена нефти составила около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На курс рубля к иностранным валютам продолжают влиять все те же факторы, которые действовали на протяжении последних нескольких недель, рассуждает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал".

"Дисбаланс на валютном рынке вызван превышением предложения валюты над спросом на нее. При этом импорт не восстанавливается даже на фоне столь крепкого рубля, а компании экспортеры по-прежнему продают 80% валютной выручки. Более того, в эту среду заканчивается срок уплаты НДПИ, что вкупе с высокими мировыми ценами на сырьевые ресурсы, по некоторым расчетам, приведет к продаже валюты на сумму около 600 миллиардов рублей", — отмечает он.

Таким образом, оценивает Джиоев, с большой долей вероятности укрепление рубля на протяжении текущей недели продолжится.

При этом текущий курс рубля является предельным ввиду неблагоприятных последствий для российского бюджета – в апреле доля нефтегазовых доходов превысила рекордные 63% по сравнению с 33% год назад, рассуждает Искандер Луцко из ITI Capital. При растущей зависимости от нефтегазовых доходов правительство должно учитывать высокие риски введения Европой ограничений на импорт российской нефти и газа, добавляет эксперт.

"Апрель стал точкой разворота ситуации с бюджетом в негативную сторону. Дефицит бюджета в апреле вырос до рекордных с начала года 262 миллиардов рублей (против профицита в 1,151 триллиона в марте) из-за падения в два раза НДС на фоне снижения деловой активности и сокращения поступлений от сбора импортного НДС и ввозных пошлин. НДС и НДПИ – два ключевых источника налоговых доходов российского бюджета", — поясняет он.

Данная тенденция будет лишь усугубляться на фоне секторальных санкций и дальнейшего сокращения ненефтегазовых доходов, в то время как бюджетные расходы активно растут с февраля и в апреле уже в полтора раза превышали средние показатели первого квартала, существенная доля в структуре расходов приходится на расходы на социальную политику и национальную оборону, отмечает Луцко.

В июне обычно начинается резкое сезонное ослабление рубля, так как падает экспорт и увеличивается производство и потребление нефтепродуктов в мире (на летний автосезон в США приходится 66% спроса на нефтепродукты, в основном – на бензин), отмечает эксперт. "Фактор сезонности в условиях санкций также остается актуальным, учитывая последние данные по экспорту с начала года. Мы считаем, что в ближайшей перспективе на валютном рынке сформируется коридор 60–65 рублей за доллар, к началу третьего квартала – 65–75 рублей", — резюмирует Луцко.