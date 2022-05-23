МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Московская биржа усиливает с 30 мая контроль за агрессивностью рыночных заявок на валютных торгах, следует из сообщения торговой площадки. Фондовые биржи АТР закрылись в понедельник в основном ростом

Так, с 30 мая произойдет расширение периода контроля агрессивности рыночных заявок. "Механизм, который раньше действовал во время проведения ранних торгов с 7.00 до 10.00 мск, теперь действует в течение всего торгового дня", — говорится в сообщении.

Максимальное отклонение цены от величины лучшей встречной заявки составит 1%, максимально допустимый спред относительно лучшей заявки на покупку — 0,5%.

Ограничение использования рыночных заявок применяется только для инструментов спот всех валютных пар, торгуемых в биржевых системных режимах — CETS, SDBP, кроме инструментов рынка драгметаллов, также сообщает биржа.

Режим торгов SDBP — "Крупные сделки". Режим предназначен для заключения крупных безадресных сделок с инструментами спот с использованием технологии speed bump. CETS — режим основных торгов спот и своп.