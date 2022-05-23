МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника упал по индексу Мосбиржи, РТС вырос на фоне сильного падения доллара к рублю, следует из данных торговой площадки. Российский рынок акций падает более чем на 2% в ходе торгов понедельника

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 3,01%, до 2301,85 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 1,12%, до 1253,69 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2,6 рубля до 57,63 рубля.