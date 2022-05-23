2022-05-23T18:59:00+03:00
2022-05-23T19:22:55+03:00
2022-05-23T18:59:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220523/836963835.html
Российский рынок акций снизился по итогам торгов в понедельник
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций по итогам торгов понедельника упал по индексу Мосбиржи, РТС вырос на фоне сильного падения доллара к рублю, следует из данных торговой площадки. Рублёвый... ПРАЙМ, 23.05.2022
акции, рынки, новости, россия, мосбиржа, акции
https://cdnn.1prime.ru/images/83558/60/835586076.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83558/60/835586076.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83558/60/835586075.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83558/60/835586075.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83558/60/835586063.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83558/60/835586063.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220523/836961532.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника упал по индексу Мосбиржи, РТС вырос на фоне сильного падения доллара к рублю, следует из данных торговой площадки.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 3,01%, до 2301,85 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 1,12%, до 1253,69 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2,6 рубля до 57,63 рубля.