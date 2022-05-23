МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник упал по индексу Мосбиржи, но вырос по РТС на фоне сильного укрепления рубля против доллара, свидетельствуют данные Московской биржи. Российский рынок акций падает более чем на 2% в ходе торгов понедельника

Положительная динамика глобальных рынков оказывала поддержку котировкам российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 3,01%, до 2301,85 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 1,12%, до 1253,69 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2,6 рубля — до 57,63 рубля.

РЫНОК ПОД ВЛИЯНИЕМ СИЛЬНОГО РУБЛЯ

Российский рынок акций в понедельник демонстрировал понижательную динамику в рублевых ценах. Давление на них исходило от продолжающегося сильного падения доллара против рубля.

Ожидание отмены с 1 июня запрета на короткие продажи ценных бумаг на бирже также поддерживало давление на котировки российских акций.

Однако мировые фондовые рынки росли в понедельник. Рынок нефти торговался около 110 долларов за баррель сорта Brent. Поддержка приходит от ожиданий роста спроса в связи с предстоящим летним автомобильным сезоном в США.

Ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций опустился в понедельник на 0,05%.

В лидерах падения цены оказались бумаги "Татнефти" (-7,8% префы и —7,1% "обычка"), "М.Видео" (-6,1%), Polymetal (-5,8%), ММК (-5,7%), "Северстали" (-5,5%).

Выросли бумаги Qiwi (+5,2%), "Самолета" (+1%), ОГК-2 (+2,3%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи продолжает движение к нижней границе краткосрочного диапазона 2370-2505 пунктов, не обращая особого внимания на улучшение настроений за рубежом, где проходит восходящая коррекция, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Значимых перемен на геополитическом фронте не отмечено, внешний фон умеренно позитивен, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Во вторник индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2275-2405 пунктов", — оценивает он.