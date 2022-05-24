МОСКВА, 24 мая — Dow Jones / ПРАЙМ. Котировки нефти в понедельник завершили сессию практически без изменений. Инвесторы изучали неопределенные перспективы запрета на импорт российской нефти в Евросоюз и плотные запасы в США, тогда как Белый дом заявил, что президент Джо Байден готовит подписание указа об использовании нефти из государственных резервных запасов. Фьючерсы на золото закрылись на самом высоком уровне с 11 мая

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1 цент до 110,29 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 87 центов, или 0,8%, до 113,42доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на бензин снизились на 1% до 3,798 доллара за галлон. На прошлой неделе котировки бензина поднимались до рекордного максимума выше 4 долларов за галлон. Июньские контракты на печное топливо подешевели на 0,8% до 3,7688 доллара за галлон.

Июньские фьючерсы на природный газ выросли на 8,2% до 8,744 доллара за млн БТЕ.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Представители ЕС продолжают разрабатывать соглашение, которое положит конец импорту российской сырой нефти и других энергоносителей в ответ на военную спецоперацию России на Украине. Требования Венгрии задерживают подписание соглашения, для которого требуется единогласное одобрение всех 27 членов союза.

На прошлой неделе Управление энергетической информации (EIA) сообщило, что на неделе 7-13 мая запасы бензина в хранилищах США сократились на 4,8 млн баррелей и оказались на 8% ниже среднего 5-летнего показателя для этого времени года. Запасы дистиллятов на отчетной неделе выросли на 1,2 млн баррелей, но остались на 22% ниже среднего 5-летнего уровня.

Розничные цены на бензин находятся на рекордно высоких уровнях. При этом стоимость дизельного топлива, имеющего важнейшее значение для транспортировки товаров, также достигла исторических максимумов.

Однако поддержка ценам на нефть, возможно, была несколько подорвана после того, как представительница Белого дома сообщила о подготовке экстренного заявления о том, что президент Байден авторизует реализацию нефти из стратегического резерва.

По словам аналитиков, рынок нефти получил дополнительную поддержку на фоне ослабления антикоронавирусных ограничений в Шанхае. Тем не менее трейдеры внимательно следят за последними сообщениями о росте числа новых заражений COVID в Пекине. Власти города продлили карантинные меры для студентов и служащих, а также распорядились о проведении более массового тестирования населения столицы.

Между тем ралли на нефтяном рынке может застопориться на новостях о том, что президент США и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман готовятся провести совместную встречу, отметил Иннес. До настоящего момента саудовское королевство не поддавалось на призывы США к ОПЕК и ее странам-союзницам ускорить наращивание добычи, чтобы ослабить нехватку предложения нефти.

— Автор William Watts, перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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