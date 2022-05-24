МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром в основном снижаются на фоне волнений о высоком уровне инфляции, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, как Россия и Китай обманули Запад в "валютных войнах"

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 1,1%, до 3112,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,86%, до 1957,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,44%, до 20175 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,16%, до 7160,1 пункта, южнокорейский KOSPI снижается на 1,04%, до 2619,48 пункта, японский Nikkei 225 увеличивается на 0,6%, до 26841 пункта.

Китайские инвесторы вернулись к пессимистичным настроениям, хотя днем ранее индексы АТР в основном росли на фоне заявления президента США Джо Байдена о том, что вопрос отмены пошлин на импорт ряда товаров из Китая, введенных при предыдущем американском президенте Дональде Трампе, "находится на рассмотрении".

Но уже сегодня беспокойства по поводу инфляции вновь умерили оптимизм трейдеров.

"Конфликт России и Украины, волна COVID-19, закрытие предприятий в материковом Китае, неуклонная инфляция и ужесточение финансовых условий нарушили производство и подавили спрос, что привело к застою мировой экономики", — заявила агентству Ассошиэйтед Пресс исполнительный директор S&P Global Market Intelligence Сара Джонсон (Sara Johnson).