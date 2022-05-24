МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Рубль растет в начале дня: доллар тестирует поддержку 57 рублей, евро — 59 рублей, следует из данных Московской биржи. Индекс Московской биржи упал ниже 2300 пунктов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск падал на 73 копейки, до 57,14 рубля, евро — на 71 копейку, до 59,39 рубля.

Минутами ранее доллар опускался до 56,61 рубля (минимума с марта 2018 года), евро — до 58,59 рубля.