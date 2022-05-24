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https://1prime.ru/Financial_market/20220524/836967287.html
Курс доллара в начале торгового дня тестирует отметку в 57 рублей
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Рубль растет в начале дня: доллар тестирует поддержку 57 рублей, евро — 59 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск падал на 73... ПРАЙМ, 24.05.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Рубль растет в начале дня: доллар тестирует поддержку 57 рублей, евро — 59 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск падал на 73 копейки, до 57,14 рубля, евро — на 71 копейку, до 59,39 рубля.
Минутами ранее доллар опускался до 56,61 рубля (минимума с марта 2018 года), евро — до 58,59 рубля.