МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам во вторник утром продолжает снижаться, пока инвесторы ожидают новостей из США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара в начале торгового дня тестирует отметку в 57 рублей

По состоянию на 10.41 мск курс евро к доллару растёт до 1,07245 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0689 доллара; курс доллара к иене в то же время опускается до 127,47 иены со 127,87 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,25%, до 101,83 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании протокола прошлого заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который будет опубликован в среду. Трейдеры надеются предугадать дальнейшие действия регулятора.

Кроме того, в четверг ожидается публикация промежуточной оценки ВВП США за прошлый квартал. Аналитики ожидают снижения показателя на 1,4% в пересчете на год. Окончательная оценка станет известна в конце июня.