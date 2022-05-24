МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник умеренно снизился по индексу Мосбиржи после попыток выйти в плюс во второй половине торгов на фоне оптимизма в бумагах финсектора и ряде других акций, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. В Минфине рассказали об ожиданиях по дивидендам госкомпаний

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,36%, до 2293,62 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,6%, до 1273,73 пункта на фоне укрепления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,07 рубля, до 56,8 рубля, евро — на 1,55 рубля, до 58,55 рубля.

"Отметим, что индекс удержался выше важного уровня 2300 пунктов. На динамики акций продолжает оказывать негативно влияние крепнущий рубль, однако внутренние сектора, такие как электроэнергетики и телекомы, на этом фоне чувствуют себя достаточно уверенно", — говорит Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В первой половине торгов рынок был подвержен значительным распродажам и на минимуме в моменте опускался до 2229,22 пункта по индексу Мосбиржи, однако во второй половине торгов в значительный плюс вышли акции Сбербанка (обыкновенные акции максимально подскакивали на 4,6%) в отсутствие новостей, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (максимально вырастали на 2,63%) после сообщения о том, что бумаги смогут продолжить торги на иностранных площадках, следует из динамики торгов.

Это давало возможность индексу Мосбиржи несколько раз выходить в плюс, однако по итогу торгов индикатору не удалось закрепиться в "зеленой" зоне.

К закрытию торгов обыкновенные акции Сбербанка выросли на 3,47%, его привилегированные акции – на 1,44%, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" поднялись на 0,93%.

Также в лидерах роста – акции ОГК-2 (+9,3%), "Ренессанс Страхования" (+5,5%), МТС (+3,14%), "ФСК ЕЭС" (+3,02%) и акции ТГК-1 (+1,97%).

При этом сильно скорректировались после нескольких дней роста расписки Qiwi (-8,6%), упали привилегированные акции "Башнефти" (-7,05%).

На динамике акций "Башнефти" негативно сказываются ухудшение ожиданий по дивидендам, отмечает Головинов из Промсвязьбанка.

Акции ММК упали на 6,13% на фоне отказа совета директоров компании от рекомендации по дивидендам. В существенном минусе закрыли торги расписки HeadHunter (-5,52%), акции "Юнипро" (-4,73%), "Северстали" (-4,47%), расписки X5 (-4,47%) и акции "М.Видео" (-4,34%).

ПРОГНОЗЫ

"Завершение торгов для индекса Мосбиржи выше 2300 пунктов дает надежды, что в случае улучшения настроений у инвесторов, индекс сможет завтра вырасти выше 2350 пунктов. Однако опасаемся, что в случае преобладания негативного сантимента и ухода ниже уровня 2300 пунктов, индекс Мосбиржи может упасть до отметки 2200 пунктов", — говорит Головинов из Промсвязьбанка.

В среду на рынках оценят квартальную оценку ВВП Германии, информацию по базовым заказам на товары длительного пользования в США за минувший месяц, напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Кроме того, в середине недели будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, которые могут содержать некоторые подробности, отражающие ближайшие перспективы денежно-кредитной политики, добавляет он.

По его оценкам, 25 мая индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2250-2380 пунктов.