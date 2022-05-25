МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром растет по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Эксперт предрек повышение курса рубля до 50-55 рублей за доллар

По состоянию на 7.55 мск курс евро к доллару снижается до 1,0706 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0734 доллара, курс доллара к иене растет до 126,95 иены со 126,80 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,07%, до 101,93 пункта.

Внимание валютных инвесторов сосредоточено на предстоящей публикации протокола майского заседания ФРС.

Аналитики MUFG Bank, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считают, что протокол может преподнести "ястребиный" сюрприз, если регулятор будет обсуждать возможности еще более агрессивного повышения учётной ставки для сдерживания инфляционного давления, и это подтолкнёт курс доллара вверх.