МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Цена золота в среду утром умеренно снижается под давлением роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Доллар укрепляется на ожиданиях публикации материалов ФРС США

По состоянию на 8.06 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,05 доллара, или на 0,26%, до 1860,51 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,18% — до 22,024 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США растет до 2,767% с уровня предыдущего закрытия в 2,76%. Это увеличивает спрос на них и, соответственно, снижает на альтернативные варианты "безопасных" инвестиций, таких как золото.

"Ожидания дальнейшего роста доходности и укрепление доллара, поскольку ФРС проводит агрессивный цикл ужесточения, вероятно, будет означать, что "золотой" рынок остается осторожным", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики ANZ.