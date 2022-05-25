МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Цена меди в среду снижается, инвесторы опасаются за состояние экономики крупнейшего импортера — Китая, свидетельствуют данные торгов.

Работа Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов

Золото дешевеет под давлением доходности гособлигаций США

По состоянию на 8.17 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,44%, до 4,295 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,99%, до 9453,5 доллара, алюминия — на 1,84%, до 2901,5 доллара, цинка — выросла на 0,12%, до 3790,5 доллара.

В связи со вспышкой заболеваемости ковидом в некоторых городах Китая власти ввели ряд жестких ограничительных мер. На этом фоне спрос на сырьевые товары со стороны Китая снизился. Далее власти Шанхая заявили о намерении снятия ограничений с 1 июля, однако другие города все еще находятся в изоляции, что подпитывает опасения за экономику страны в целом.