МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Цена меди в среду снижается, инвесторы опасаются за состояние экономики крупнейшего импортера — Китая, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет под давлением доходности гособлигаций США

По состоянию на 8.17 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,44%, до 4,295 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,99%, до 9453,5 доллара, алюминия — на 1,84%, до 2901,5 доллара, цинка — выросла на 0,12%, до 3790,5 доллара.

В связи со вспышкой заболеваемости ковидом в некоторых городах Китая власти ввели ряд жестких ограничительных мер. На этом фоне спрос на сырьевые товары со стороны Китая снизился. Далее власти Шанхая заявили о намерении снятия ограничений с 1 июля, однако другие города все еще находятся в изоляции, что подпитывает опасения за экономику страны в целом.