МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды растет на 1,1% после падения накануне, следует из данных торговой площадки. Курсы доллара и евро к рублю достигли новых минимумов

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск прибавляет 1,14%, достигая 2319,78 пункта, индекс РТС увеличивается на 2,17%, до 1301,36 пункта.