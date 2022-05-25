Мосбиржа: российский рынок акций увеличился на 1,1% в начале торговой сессии среды
https://1prime.ru/Financial_market/20220525/836975458.html
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https://1prime.ru/Financial_market/20220525/836975458.html
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