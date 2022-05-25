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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220525/836975756.html
Курс рубля в Азербайджане достиг максимума с марта 2018 года
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https://россиясегодня.рф
. Центральный банк Азербайджана впервые с 2018 года установил официальный курс российского рубля на уровне выше 0,03 маната (3 гяпика), сообщает корреспондент РИА Новости... ПРАЙМ, 25.05.2022
валюта, рынки, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БАКУ, 25 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Азербайджана впервые с 2018 года установил официальный курс российского рубля на уровне выше 0,03 маната (3 гяпика), сообщает корреспондент РИА Новости.
Согласно установленному курсу, 1 рубль в среду приравнен к 0,0307 маната.
Официальный курс рубля выше 3 гяпиков в последний раз был установлен в Азербайджане 6 марта 2018 года.