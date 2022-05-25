БАКУ, 25 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Азербайджана впервые с 2018 года установил официальный курс российского рубля на уровне выше 0,03 маната (3 гяпика), сообщает корреспондент РИА Новости.

Согласно установленному курсу, 1 рубль в среду приравнен к 0,0307 маната.

Официальный курс рубля выше 3 гяпиков в последний раз был установлен в Азербайджане 6 марта 2018 года.