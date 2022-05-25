МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня торгуются без значительных изменений перед публикацией протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы будут тщательно анализировать протоколы с целью получить подробности касательно дальнейшего повышения процентных ставок. В США предупредили, что ограничения против России останутся надолго

Фьючерсы на S&P 500 придерживались флэтовой линии после вчерашнего снижения индекса на 0,8%. Фьючерсы на Nasdaq-100 прибавили 0,1%. Таким образом, акции технологических компаний могут немного восстановиться после активных продаж накануне.

Начало недели на рынках акций выдалось крайне неспокойным из-за опасений насчет ужесточения денежно-кредитной политики ФРС для борьбы с высокой инфляцией и степени влияния этого фактора на экономический рост. S&P 500 откатился почти на 18% с рекордного максимума, достигнутого в январе, а в пятницу ненадолго перешел на территорию медвежьего рынка.

"Мягко говоря, обстановка сейчас действительно нестабильная. Это связано с вопросом насчет рецессии, наступит она или нет. Участников рынка волнует в основном этот вопрос", – сказал Фахад Камал, инвестиционный директор Kleinwort Hambros.

Протоколы майского заседания ФРС будут опубликованы в 18.00 по Гринвичу. Как ожидается, они предоставят инвесторам новую информацию о прогнозах представителей центробанка насчет экономики и инфляции. Кроме того, в 14.30 по Гринвичу выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в США за апрель.

Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась со вчерашних 2,758% до 2,729%. Она снижается уже четвертую из последних пяти сессий.

"Рынок учитывает в котировках замедление экономики, которое в конечном счете последует за ужесточением политики ФРС. Кроме того, участники рынка ожидают, что инфляция в 2023 году замедлится до значительно более разумных уровней", – отмечает Антонио Кавареро, инвестиционный директор Generali Insurance Asset Management.

Цены на государственный долг обычно повышаются в периоды замедления экономического роста, что в последние дни привело к стабилизации на рынке облигаций.

Цены на нефть повышаются. Баррель сорта Brent подорожал на 1,1% до 111,88 доллара. Согласно сообщению Reuters, Министерство энергетики США заявило, что администрация Джо Байдена не исключает введения запрета на экспорт нефти для сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке.

Акции Snap поднялись на премаркете на 0,6%. Вчера они рухнули на 43%, после того как компания опубликовала предупреждение о снижении прибыли, ссылаясь на макроэкономические условия, которые ухудшились быстрее и сильнее, чем ожидалось.

"Очевидно, что произошла переоценка стоимости технологических акций. Невозможно понять, как далеко это зайдет, но некоторые из этих компаний отличаются качеством, при этом их бумаги теперь стоят значительно дешевле, чем они торговались в последнее время, – сказал Камал. – Для долгосрочных инвесторов это представляет интерес".

Акции розничной компании Nordstrom подскочили на премаркете более чем на 10% после повышения прогноза роста годовой выручки. Акции строительной компании Toll Brothers выросли почти на 7% после того, как она отчиталась о выручке и прибыли, которые превзошли ожидания аналитиков.

Сегодня отчетность должны опубликовать технологический гигант Nvidia и розничные компании Williams-Sonoma и Express.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,8%. Акции британского онлайн-магазина Ocado упали на 5% после снижения прогноза продаж для совместного предприятия из-за влияния роста цен на поведение потребителей.

В Азии основные фондовые индексы двигались разнонаправленно. Индекс Shanghai Composite прибавил 1,2%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,3%.

Новозеландский доллар вырос на 0,5% по отношению к доллару США после того, как центральный банк Новой Зеландии в пятый раз с октября поднял ключевую ставку.

— Автор Anna Hirtenstein