МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и иене в среду днем на сохранении спроса инвесторов на надежные активы, продолжает восстанавливаться после падения в начале недели, свидетельствуют данные торгов. Курсы доллара и евро к рублю достигли новых минимумов

По состоянию на 13.01 мск курс евро к доллару снижается до 1,0675 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0734 доллара, курс доллара к иене растет до 127,09 иены со 126,8 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,22%, до 102,22 пункта.

Доллар дорожает к евро и иене на протяжении нескольких месяцев. На фоне геополитической напряженности и неопределенности перспектив экономического развития инвесторы стали вкладываться в американскую валюту как в "актив-убежище".

В начале этой недели доллар чуть скорректировался, и теперь инвесторы вновь готовы обратить внимание на фундаментальные факторы и подтолкнуть курс доллара к росту.

"Доллар нашел некоторую стабилизацию после негативного начала недели и на данный момент он должен продолжать торговаться в основном в соответствии с глобальными колебаниями рисковых настроений", — отметили аналитики ING, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Кроме того, участники торгов ожидают публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынок ожидает получить некоторые подсказки относительно дальнейшего развития монетарной политики.