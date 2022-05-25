МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1% на ожиданиях дефицита сырья в преддверии сезона вождения в США и ослабления ограничительных мер в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.36 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,26%, до 112,08 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,24%, до 111,32 доллара.

Инвесторы оценивают перспективы сохранения баланса спроса и предложения нефти на рынке. На фоне ситуации с российской нефтью предложение на мировом рынке сокращается, а скоро грядет сезон вождения в США. Кроме того, ситуация с коронавирусом в Китае нормализуется и вскоре ограничительные меры будут ослаблены, что также поддержит спрос на нефть.

Участники торгов ожидают публикации еженедельной статистики минэнерго США о запасах нефти в стране. В преддверии сезона вождения особое внимание будет обращено на запасы бензина. Аналитики прогнозируют сокращение показателя на 0,6 миллиона баррелей. Причем эти запасы стабильно снижаются с начала февраля. Лишь за последнюю неделю марта недельные запасы чуть выросли, а затем вернулись к снижению.

"Похоже, что предложение на рынке остается недостаточным. Впереди по-прежнему высокий спрос на поездки, а ограничения на передвижение в Китае, вероятно, будут сняты", — отметил аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), чье мнение приводит агентство Блумберг.