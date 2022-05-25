2022-05-25T14:34:52+03:00

2022-05-25T14:34:52+03:00

2022-05-25T14:34:52+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220525/836979158.html

Курсы доллара и евро к рублю почти нивелировали падение среды

Рынки

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ДОЛЛАР И ЕВРО ПОДСКОЧИЛИ НА 1,5 РУБЛЯ КАЖДЫЙ, НИВЕЛИРОВАВ ПОЧТИ ВСЕ ПАДЕНИЕ СРЕДЫ: ДОЛЛАР РОС ПОЧТИ ДО 58 РУБ, ЕВРО — ДО 59,38 РУБ — ДАННЫЕ ТОРГОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 25.05.2022

валюта, рынки, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60