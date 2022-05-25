2022-05-25T14:34:52+03:00
2022-05-25T14:34:52+03:00
2022-05-25T14:34:52+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220525/836979158.html
Курсы доллара и евро к рублю почти нивелировали падение среды
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. ДОЛЛАР И ЕВРО ПОДСКОЧИЛИ НА 1,5 РУБЛЯ КАЖДЫЙ, НИВЕЛИРОВАВ ПОЧТИ ВСЕ ПАДЕНИЕ СРЕДЫ: ДОЛЛАР РОС ПОЧТИ ДО 58 РУБ, ЕВРО — ДО 59,38 РУБ — ДАННЫЕ ТОРГОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 25.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ДОЛЛАР И ЕВРО ПОДСКОЧИЛИ НА 1,5 РУБЛЯ КАЖДЫЙ, НИВЕЛИРОВАВ ПОЧТИ ВСЕ ПАДЕНИЕ СРЕДЫ: ДОЛЛАР РОС ПОЧТИ ДО 58 РУБ, ЕВРО — ДО 59,38 РУБ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется