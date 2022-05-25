МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ДОЛЛАР И ЕВРО ПОДСКОЧИЛИ НА 1,5 РУБЛЯ КАЖДЫЙ, НИВЕЛИРОВАВ ПОЧТИ ВСЕ ПАДЕНИЕ СРЕДЫ: ДОЛЛАР РОС ПОЧТИ ДО 58 РУБ, ЕВРО — ДО 59,38 РУБ — ДАННЫЕ ТОРГОВ

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