МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рубль в среду днем перешел к падению после утреннего обновления максимумов за несколько лет. Курсы доллара и евро продолжают расти к рублю днем в среду

Прохождение 25 мая пика налоговых платежей и ожидания завтрашнего внеочередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ пока остановило российскую валюту в ее укреплении и развернуло вниз, комментируют эксперты.

ОБНОВИМ ПОТОМ

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.44 мск рос на 2,7 рубля — до 59,5 рубля, евро — на 1,9 рубля, до 60,45 рубля.

Минутами ранее доллар и евро достигали максимумов среды: 60,79 рубля и 62,01 рубля соответственно.

В ходе торгов доллар падал до 55,8 рубля – минимума с февраля 2018 года, евро — до 57,1 рубля – с мая 2015 года. Однако после 14.15 мск доллар и евро резко пошли вверх.

РУБЛЬ РАЗВЕРНУЛСЯ ВНИЗ

На российском валютном рынке в среду с утра продолжалось укрепление рубля к доллару и евро. Сохранение преобладания предложения инвалюты над спросом на нее помогло российской валюте обновить многолетние максимумы.

Однако прохождение 25 мая пика налогового периода убрало дополнительную поддержку у рубля.

Дополнительное давление на него оказало решение ЦБ РФ рассмотреть вопрос об уровне ключевой ставки завтра, в четверг, на внеочередном заседании совета директоров. Следующее, плановое заседание ЦБ состоится 10 июня. Эксперты ожидают по итогам этих двух заседаний снижения ставки сразу до 10% годовых с нынешних 14%.

Такая срочность ЦБ вызвана снижением гибкости валютного рынка вследствие внутренних и внешних ограничений на операции с капиталом и сложностями с восстановлением импорта – в результате курс рубля продолжал чрезмерно укрепляться, рассуждает Максим Петроневич из банка "Открытие". "Снижение доходности в рубле должно способствовать диверсификации вложений в пользу других валют – казахского тенге, китайского юаня или дирхама ОАЭ, последний из которых жестко привязан к доллару", — добавляет он.

Ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций на новостях от ЦБ РФ подскочил в четверг на 1,7%, сигнализируя об ожидаемом падении ставок.

Игроки рынка обратили внимание на заявление Минфина России о том, что, несмотря на ужесточение внешних ограничений, ведомство продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.

Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая.

В итоге, доллар растет днем к рублю на 4,5%, евро — на 3,3%. Рублевая цена нефти составляет около 6,65 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Одним из этапов "принудительной нормализации" курса рубля станет снижение ключевой ставки – как минимум в рамках гипотезы о достижении паритета в реальных процентных ставках между рублем и долларом, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. Это гипотезу подтверждает объявление Банка России о проведении внеочередного заседания 26 мая по вопросу пересмотра ключевой ставки, добавляет он.

Пока же на российском валютном рынке основным фактором курсообразования по-прежнему является устойчивый приток валюты со стороны компаний экспортеров, предложение валюты по-прежнему превышает спрос на нее, рассуждает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал".

"Таким образом, мы не ожидаем, что снижение ключевой ставки само по себе сможет завтра преломить тренд на укрепление рубля", — добавляет он.