МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду незначительно растут в ожидании протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном ростом в рамках коррекции

По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,1% — до 31959,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,43%, до 11301,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 3947,65 пункта.

Позднее в среду будет опубликован протокол последнего заседания ФРС США. Трейдеры надеются узнать больше подробностей по дальнейшей монетарной политике регулятора.

В мае ФРС повысила базовую процентную ставку до диапазона 0,75-1% годовых. Большинство аналитиков ожидают, что в июне ставка снова будет повышена на 50 базисных пунктов — до 1,25-1,5%.

Повышая ставку, американский регулятор пытается замедлить инфляцию, но инвесторы опасаются, что это ударит по экономике в целом.

"Рынок оценивает замедление (экономики – ред.), которое станет итогом ужесточения политики ФРС. Также прогнозируется, что в 2023 году инфляция замедлится до намного более разумного уровня", — отметил глава отдела инвестиций Generali Insurance Asset Management Антонио Кавареро (Antonio Cavarero), которого цитирует газета Wall Street Journal.

В четверг будет опубликована вторая оценка динамики ВВП США за прошлый квартал. Аналитики полагают, что она не изменится по сравнению с первоначальной оценкой, которая показывала снижение на 1,4%. Окончательная оценка станет известна в конце июня.