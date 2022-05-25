МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть несколько замедлили рост в среду сразу после публикации минэнерго США данных о запасах и добыче за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

По состоянию на 17.47 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,57%, до 111,32 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,62%, до 110,45 доллара. До публикации статистики нефть дорожала на 0,8% и 0,9% соответственно.

По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 20 мая снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 419,8 миллиона баррелей. Эксперты ожидали снижения на 0,7 миллиона баррелей.

Добыча нефти за период не изменилась и осталась на уровне предыдущей недели в 11,9 миллиона баррелей в день. Запасы дистиллятов при этом выросли сильнее ожиданий, бензина — сократились слабее прогнозов.

Цены на нефть продолжают поддерживать ожидания дефицита предложения на рынке перед началом сезона автомобильных поездок в США и ослаблением карантина в Китае.