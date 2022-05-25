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Российский рынок акций в среду вырос
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Российский рынок акций в среду уверенно вырос — на 2,03% по индексу Мосбиржи, который закрепился выше уровня 2300 пунктов по итогам торгов, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 25.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду уверенно вырос — на 2,03% по индексу Мосбиржи, который закрепился выше уровня 2300 пунктов по итогам торгов, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 2,03% — до 2340,18 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 2,72% — до 1239,07 пункта на фоне укрепления доллара.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск вырос на 2,7 рубля – до 59,5 рубля, курс евро — на 2,42 рубля, до 61 рубля.