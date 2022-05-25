МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды ростом на немецкой статистике, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,51% — до 7522,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,73%, до 6298,64 пункта, немецкий DAX — на 0,63%, до 14007,93 пункта.

Рынки Европы вышли в плюс после снижения в пределах 2% днем ранее. Трейдеры обратили внимание на статистику из Германии. ВВП страны, по окончательной оценке, в первом квартале поднялся на 4% в годовом выражении, что совпало с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.

Кроме того, индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос до минус 26 пунктов с пересмотренного значения мая в минус 26,6 пункта.

"После вчерашнего скромного снижения европейские рынки сегодня были настроены более позитивно и закончили день ростом без особых драйверов", — цитирует газета Wall Street Journal аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).