МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются на уходе от риска, вызванном ожиданиями дальнейшего повышения ставки Федрезервом США, свидетельствуют данные торгов. Выявлен феномен, который делает Россию похожей на "азиатского тигра"

По состоянию на 8.12 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,68%, до 3128,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 1960,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,41%, до 20085 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,13%, до 2614,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,51%, до 7118,4 пункта, японский Nikkei 225 теряет 0,9%, до 26651,5 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index и Австралийский S&P/ASX 200 закрыты по случаю выходного дня. По итогам последних торгов, проводившихся в четверг, Hang Seng Index вырос на 0,67%, до 21518,08 пункта, Австралийский S&P/ASX 200 — на 0,59%, до 7253,4 пункта.

В центре внимания трейдеров находится протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 3-4 мая. Большинство участников майского заседания считают уместными новые повышения учетной ставки на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях регулятора, следует из протокола заседания

Инвесторы опасаются, что очередное ужесточение политики может спровоцировать рецессию экономики страны, которая в свою очередь окажет влияние на всю мировую экономику.

Кроме того, инвесторы все еще обеспокоены последствиями ситуации вокруг России и Украины, а также карантинными ограничениями в Китае из-за коронавируса, о чем напомнили члены комитета по открытым рынкам ФРС.