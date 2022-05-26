МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (1кв2022) 1,1% -0,3% (факт)
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (1кв2022) -1,4% -1,3%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2022) 8% 8%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 218 тыс 215 тыс
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март) 2,1% 2%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (март) 0,1% 1,4%
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (апрель) -1,2% -2%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 20.05) 585,7 млрд долл (на 13.05)  
  RUB OZON Holdings — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Газпром — СД (рекоменд. по див-дам 2021, вопросы проведения ГОСА) 12,55 — див-д 2020  
  RUB Совкомфлот — СД (рекоменд. по див-дам 2021, кандидаты для избрания в СД)    
  RUB Аэрофлот — СД (вопрос распределения чистой прибыли/убытков за 2021, оргструктура ПАО, реализация стратегии развития)    