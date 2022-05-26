2022-05-26T09:13:02+03:00
2022-05-26T09:13:02+03:00
2022-05-26T09:13:02+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220526/836984853.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 мая
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Ожидаемые в четверг, 26 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 4:30
AUD
Австралия — Частные новые... ПРАЙМ, 26.05.2022
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (1кв2022)
|1,1%
|-0,3% (факт)
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|-1,4%
|-1,3%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|8%
|8%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|218 тыс
|215 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март)
|2,1%
|2%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|0,1%
|1,4%
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (апрель)
|-1,2%
|-2%
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 20.05)
|585,7 млрд долл (на 13.05)
|
|
|RUB
|OZON Holdings — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|
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|RUB
|Газпром — СД (рекоменд. по див-дам 2021, вопросы проведения ГОСА)
|12,55 — див-д 2020
|
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|RUB
|Совкомфлот — СД (рекоменд. по див-дам 2021, кандидаты для избрания в СД)
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|RUB
|Аэрофлот — СД (вопрос распределения чистой прибыли/убытков за 2021, оргструктура ПАО, реализация стратегии развития)
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