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https://1prime.ru/Financial_market/20220526/836985385.html
Российский рынок акций растет на открытии торгов
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Российский рынок акций на открытии торгов в четверг демонстрирует уверенный рост на 1,06% по индексу Мосбиржи и на 0,14% по долларовому индексу РТС, следует из данных торговой... ПРАЙМ, 26.05.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций на открытии торгов в четверг демонстрирует уверенный рост на 1,06% по индексу Мосбиржи и на 0,14% по долларовому индексу РТС, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.11 мск повышается на 1,06% — до 2365,73 пункта, индекс РТС — на 0,14%, до 1240,83 пункта.
Курс
доллара расчетами "завтра" растёт на 0,83 рубля, до 60,16 рубля, курс евро — на 1,03 рубля, до 61,66 рубля.