МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций на открытии торгов в четверг демонстрирует уверенный рост на 1,06% по индексу Мосбиржи и на 0,14% по долларовому индексу РТС, следует из данных торговой площадки. Доллар и евро растут в начале торгов четверга

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск повышается на 1,06% — до 2365,73 пункта, индекс РТС — на 0,14%, до 1240,83 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт на 0,83 рубля, до 60,16 рубля, курс евро — на 1,03 рубля, до 61,66 рубля.