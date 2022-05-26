МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Доллар поднялся выше 60 рублей, евро — направился к 62 рублям на ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ на внеочередном заседании, которое пройдет в четверг, следует из динамики торгов на Московской бирже. Возможен неожиданный разворот курса доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск поднимается на 0,87 рубля, до 60,2 рубля, евро повышается на 1,11 рубля, до 61,74 рубля.

Банк России в четверг на внеочередном заседании совета директоров собирается рассмотреть вопрос об уровне ключевой ставки. Следующее, плановое заседание состоится 10 июня.