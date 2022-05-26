МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы заметно растут в четверг, в то время как инвесторы ожидают публикации новой оценки ВВП США, а также числа заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. В США рассказали, как долго будут сохранять санкции против России

По состоянию на 14.33 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,69%, до 32300 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,51%, до 11999,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,7%, до 4004,75 пункта.

Позднее в четверг в США будет опубликован ряд макроэкономических статданных. Аналитики ожидают изменения оценки снижения ВВП страны в прошлом квартале на 1,3% с первой оценки в 1,4%. Кроме того, будут опубликованы еженедельные данные о числе заявок на пособие по безработице в США. По мнению экспертов, за предыдущую неделю показатель сократился на 3 тысячи — до 215 тысяч заявок.

От этих данных будут зависеть дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС придерживается "ястребиной" позиции, чтобы сдержать рост инфляции. Из протокола майского заседания, опубликованного в среду, следует что большинство участников заседания сочли уместными новые повышения учетной ставки на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях регулятора.

"В какой-то степени рынки были уверены, что ФРС не собирается ужесточать политику более агрессивно, чем ожидалось. Но настроения на рынке остаются напряженными. Все еще существует большая неопределенность относительно того, что произойдет, если инфляция останется высокой", — считает глава отдела частных банковских инвестиций SYZ Private Banking Люк Филип (Luc Filip), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.