МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций растёт на 1,06% после высокой волатильности в ходе торговой сессии четверга, в связи с беспокойством инвесторов по поводу негативного влияния тренда укрепления курса рубля долларовый индекс РТС показывает усиленное снижение на 5,13%, следует из данных Московской биржи и комментариев опрошенных экспертов. Акции "Газпрома" рухнули на торгах

К 15.25 мск индекс Мосбиржи растёт на 1,06%, до 2365,26 пункта, а долларовый индекс РТС понижается на 5,33%, до 1173,12 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи рос на 2,85%, до 2406,95 пункта, но затем резко опускался на 0,5% к уровню предыдущего закрытия и на данный момент показывает рост.

Курс доллара расчётами "завтра" подскакивает на 4,09 рубля на Московской бирже, до 63,42 рубля, курс евро — на 5,74 рубля, до 66,37 рубля.

"Текущая динамика российского фондового рынка обусловлена исключительно общей реакцией на внеочередное заседание ЦБ РФ и его решение по уровню ставки рефинансирования российской финансовой системы и экономики", — отмечает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

Эксперт добавил, что меры ЦБ РФ, направленные на смягчение монетарной политики, и его решение о снижении ставки рефинансирования, ещё вчера начали оказывать своё влияние на российский фондовый и валютный рынки. "Курс российского рубля со вчерашнего дня снижается к американскому доллару и единой европейской валюте, а индекс Московской биржи естественно стал укреплять свои позиции", — уточняет он.

"В последнее время на динамику котировок значительное влияние оказывают ожидания инвесторов и фактические объявления о дивидендных выплатах. В то же время котировки некоторых экспортно ориентированных компаний находятся под давлением в связи с беспокойством инвесторов по поводу негативного влияния тренда укрепления курса рубля на их финансовые показатели", — считает Анна Михайлова из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции акции "Газпрома" (+0,51%), ОГК-2 (+8,35%), "М. Видео" (+2,95%), ПИК (+4,15%), "Алроса" (+2,35%), "Фосагро" (1,29%), "Татнефти" (+2,24%), расписки TCS Group (+2,11%).

Бумаги "Газпрома" в четверг демонстрируют повышенную волатильность: в моменте они упали на 9,7%, затем несколько откатились и даже предпринимали попытки роста. На текущий момент акции компании колеблются около уровня предыдущего закрытия — 272,82 рубля. За 2 минуты сильного падения общий объём сделок составлял 2,1 миллиарда рублей. В настоящее время средний объём торгов составляет 70 миллионов рублей в минуту.

"Резкий обвал акции "Газпрома" перечеркнул в моменте все сегодняшние достижения. В течение нескольких минут акции "голубой фишки" теряли более 14%. Участников рынка настораживает огромный объём продажи акций в отсутствие каких-либо новостей. Учитывая сегодняшнее решение совета директоров по вопросу дивидендов, можно выстроить теорию об инсайдерской торговле", — подмечает Павел Веревкин из "Алор Брокер".

Лидерами падения являются акции "Северстали" (-1,05%), Сбербанка (-0,36%), "Россетей" (-0,37%), ВТБ (-0,11%) и "Юнипро" (-0,41%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Михайлова из УК "Ингосстрах-Инвестиции" полагает, что объявление решения советом директоров "Газпрома" по поводу дивидендных выплат будет и дальше оказывать влияние на рынок в четверг. Также сегодня возможно объявление дивидендных выплат "Роснефти", "Детским миром", дополняет эксперт. "В случае объявления сильных дивидендов, это может оказать поддержку росту котировок российских эмитентов, так как большая часть дивидендов может быть реинвестирована. Также рынки сегодня находятся под влиянием решения внеочередного заседания ЦБ РФ о снижении ставки на 3 п.п.", — предполагает она.

"На наш взгляд, российский фондовый рынок, следуя за политическими решениями, формирует совершенно иную и новую реальность. В данный момент высказаться об устойчивом тренде к росту или падению затруднительно. Лично я считаю, что санкционное давление на нашу страну и экономику ещё будет нарастать, а, следовательно, стремительного роста российского фондового рынка и роста, который будет авансировать и таргетировать успехи российских эмитентов и экономики стоит ждать не сегодня, а существенно позже", — считает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" прогнозирует, что до конца сессии долларовый индекс РТС вряд ли сможет выбраться из минуса ввиду курса рубля на ослабление, в то время как динамика индекса Мосбиржи будет во многом зависеть от появления дивидендных новостей и реакции инвесторов.