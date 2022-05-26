МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает падение днем в четверг: евро уже взлетел за день на 12%, до 68 рублей, следует из данных Московской биржи. Эксперт предрёк "американские горки" курсу рубля до конца года

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.22 мск растёт на 4,87 рубля, до 64,20 рубля, евро — на 7,28 рубля, до 67,91 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее евро поднимался до 68,02 рубля.