МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает падение днем в четверг: евро уже взлетел за день на 12%, до 68 рублей, следует из данных Московской биржи.

Денежные купюры.

Эксперт предрёк "американские горки" курсу рубля до конца года

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.22 мск растёт на 4,87 рубля, до 64,20 рубля, евро — на 7,28 рубля, до 67,91 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее евро поднимался до 68,02 рубля.