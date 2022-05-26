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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220526/836991910.html
Курс евро подскочил до 68 рублей
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Курс рубля усиливает падение днем в четверг: евро уже взлетел за день на 12%, до 68 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.22 мск растёт... ПРАЙМ, 26.05.2022
валюта, рынки, новости, курс евро, курс рубля, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает падение днем в четверг: евро уже взлетел за день на 12%, до 68 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.22 мск растёт на 4,87 рубля, до 64,20 рубля, евро — на 7,28 рубля, до 67,91 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее евро поднимался до 68,02 рубля.