МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 27 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (май) 1,9% 2%
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (май) 0,4%  
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 1,6% 0,9%
14:35 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
14:35 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель) 5,2% 4,9%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель) 0,3% 0,3%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (апрель) -127,12 млрд долл  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель) 6,6  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель) 0,9%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (апрель) 1,1% 0,7%
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (апрель) 2,5%  
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май) 56,3  
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май) 59,1 59,1
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -79,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 325,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 175,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 15,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 66,6 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -44,6 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -102,3 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -16,6 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 20,3 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Акрон — ГОСА (реестр закрыт 03.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 30 — див-д 2020 30 (1П2021) + 720 (9м2021) + 240 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2021
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 16.05.2022) 3 (1П2020) + 9,67 (фин) — див-д 2020 17,71 (1П2021) + 0,82 (фин) — див-д 2021
  RUB Татнефть — СД (итоги исполнения бюджета 1-4м2022, утверждение бюджета на 6м2022, итоги финансово-хозяйственной деятельности за 1кв2022, гарантированное обеспечение материально-техническими ресурсами в условиях санкционных ограничений)    