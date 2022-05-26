События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 мая
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 27 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (май)
|1,9%
|2%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (май)
|0,4%
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|1,6%
|0,9%
|14:35
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|14:35
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель)
|5,2%
|4,9%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель)
|0,3%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (апрель)
|-127,12 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель)
|6,6
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель)
|0,9%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (апрель)
|1,1%
|0,7%
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (апрель)
|2,5%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
|56,3
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
|59,1
|59,1
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-79,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|325,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|175,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|15,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|66,6 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-44,6 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-102,3 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-16,6 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|20,3 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Акрон — ГОСА (реестр закрыт 03.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|30 — див-д 2020
|30 (1П2021) + 720 (9м2021) + 240 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2021
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 16.05.2022)
|3 (1П2020) + 9,67 (фин) — див-д 2020
|17,71 (1П2021) + 0,82 (фин) — див-д 2021
|RUB
|Татнефть — СД (итоги исполнения бюджета 1-4м2022, утверждение бюджета на 6м2022, итоги финансово-хозяйственной деятельности за 1кв2022, гарантированное обеспечение материально-техническими ресурсами в условиях санкционных ограничений)
https://1prime.ru/Financial_market/20220526/836992500.html