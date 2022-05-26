МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг активно растут на корпоративных новостях и макростатистике, свидетельствуют данные торгов. Минторг США ухудшил оценку снижения ВВП страны в первом квартале

По состоянию на 16.57 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подскакивает на 1,22%, до 32512,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,38%, до 11592,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,32%, до 4031,1 пункта.

В четверг инвесторы обратили на корпоративные новости. Так, владелец производителя электромобилей Tesla Илон Маск ранее заявил о выделении дополнительных 6,25 миллиарда долларов для покупки Twitter, после чего акции этой компании дорожают на 5,4%.

Трейдеры также оценивают макростатистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 мая, уменьшилось на 8 тысяч с показателя предыдущей недели — до 210 тысяч. А минторг США увеличил оценку снижения ВВП страны в прошлом квартале до 1,5% с 1,4% в пересчете на год, в то время как аналитики, напротив, ожидали изменение показателя до 1,3%.

Тем не менее, по словам главы отдела рынков облигаций Federated Hermes Фрейзер Лунди (Fraser Lundie), которую цитирует агентство Блумберг, основными драйверами на рынке по-прежнему остаются инфляция и связанные с ней решения центробанков, ситуация с карантинами в Китае и международная обстановка.