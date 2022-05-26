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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220526/836994495.html
Российский рынок акций вырос, локомотивом стал "Газпром"
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Российский рынок акций по итогам торгов четверга вырос по индексу Мосбиржи на 3%, но упал по РТС на фоне сильного укрепления доллара к рублю, следует из данных торгов. Акции... ПРАЙМ, 26.05.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов четверга вырос по индексу Мосбиржи на 3%, но упал по РТС на фоне сильного укрепления доллара к рублю, следует из данных торгов.
Акции "Газпрома", взлетевшие на 9% на рекомендациях совета директоров по дивидендам, стали локомотивом рынка.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 3,11% — до 2413,06 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 5,19% — до 1174,72 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется скачком доллара вверх на 5,8 рубля — до 65,13 рубля.