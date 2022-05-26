МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов четверга вырос по индексу Мосбиржи на 3%, но упал по РТС на фоне сильного укрепления доллара к рублю, следует из данных торгов.

Акции "Газпрома", взлетевшие на 9% на рекомендациях совета директоров по дивидендам, стали локомотивом рынка.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 3,11% — до 2413,06 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 5,19% — до 1174,72 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется скачком доллара вверх на 5,8 рубля — до 65,13 рубля.