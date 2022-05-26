МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга значительным ростом на фоне общерыночного позитива, кроме того, инвесторы обратили внимание на протокол заседания Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,56% — до 7564,92 пункта, французский CAC 40 — на 1,78%, до 6410,58 пункта, немецкий DAX — на 1,59%, до 14231,29 пункта.

В четверг на мировом рынке преобладали позитивные настроения – индексы США растут на 2-3%, нефть дорожает 3-4%, а евро укрепляется к доллару.

По словам аналитиков, подъем на рынках произошел после выхода протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в которой трейдеры увидели сигналы, указывающие на постепенное, а не ускоренное, как опасались игроки рынка, ужесточение монетарной политики.

"Американские акции растут, поскольку инвесторы оценивают протокол заседания ФРС США как приверженность лишь постепенному ужесточению политики для борьбы с инфляцией, а также оптимистичные прогнозы от нескольких ритейлеров", — считает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya), которого цитирует газета Wall Street Journal.