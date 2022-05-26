МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Рост вложений россиян в акции в марте в объеме 648 миллиардов рублей объясняется переоценкой их стоимости, прокомментировал РИА Новости данные регулятора директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг брокера "Вектор Икс" Сергей Звенигородский. Банк России увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами

Средства, вложенные в марте российскими гражданами в акции и паи, а также акции инвестиционных фондов, подскочили на 648 миллиардов рублей, до 8,758 триллиона рублей, следует из данных ЦБ, опубликованных на его сайте. Объем средств в долговых ценных бумагах за март вырос на 17 миллиардов рублей, и на 1 апреля составил 2,711 триллиона рублей.

При этом регулятор указывает, что свободные денежные средства на брокерских счетах россиян за этот же период уменьшались более чем на 20%, до 690 миллиардов рублей.

"Ценные бумаги по большей части пострадали в номинальных цифрах в акциях, как и всегда во время кризиса. Но выход из них уже не имел смысла, поскольку продавать было поздно, а покупать было еще рано, только усредняться траншами", — говорит эксперт.

"Что касается облигаций и ПИФов, то в этих направлениях ситуация существенно хуже, а относительно небольшое количество дефолтов по выплатам и блокировке части активов в ПИФах, если те с зарубежной "пропиской", пугает участников рынка, поскольку в предыдущие годы именно эти сектора страдали очень сильно. Потери могли достигать 90%", — добавляет он.

Что касается остатков средств на брокерских счетах, что часть денег была снята и переведена на депозиты, когда рублевые активы пошли вниз и клиенты массово переводили их в кэш, а неопределенность на перспективу была неясна, полагает Звенигородский.

"СМИ рисовали картины, одна хуже другой, и на новостях большая часть граждан решила переждать лихое время вне биржи. Другая часть средств была выведена с рынка теми гражданами, что выезжали за рубеж на ПМЖ или переждать, пока другие разберутся с ситуацией. Кроме денежных средств был вывод и валюты, здесь больше с целью обмена и перевода за рубеж", — добавляет он.